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Авіацією ЗСУ відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил

Авіацією ЗСУ відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил

Київ • УНН

 • 196988 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"В південнобузькому операційному районі, як і в цілому, в зоні відповідальності обстановка складна, насичена подіям, але контролюється Силами оборони. Противник здійснює оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших позицій, застосовуючи для цього реактивні системи залпового вогню, важку крупнокаліберну артилерію, міномети, танки, баражуючи снаряди", - йдеться в повідомленні.

Деталі

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії протягом бойового дня зафіксовано активізацію безпілотної розвідки. Ворог випустив понад чотири десятки дронів-шпигунів.

Тричі по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславщини прилітали ворожі дрони-камікадзе типу "Ланцет", ще два рази ворог атакував безпілотниками, спорядженими ВОГами, і тричі - штурмовою та армійською авіацією. Люди не постраждали.

По обіді, по Мирівській і Марганецькій громадам Нікопольщини ворог вдарив важкою артилерією та "Ураганом". Без людських втрат.

"А ось пізно ввечері, внаслідок обстрілу Мирівської громади, ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранену 9-річну дитину госпіталізовано", - пише ОК "Південь".

Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах, відповідно. А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

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