Авиацией ВСУ отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Штурмовой и армейской авиацией отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В южнобугском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности обстановка сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны. Противник совершает оборонные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение наших позиций, применяя для этого реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы, танки, баражируя снаряды", - говорится в сообщении.
Детали
В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии в течение боевого дня зафиксирована активизация беспилотной разведки. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов.
Трижды по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславщины прилетали вражеские дроны-камикадзе типа "Ланцет", еще два раза враг атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. Люди не пострадали.
После обеда, по Мировской и Марганецкой общинам Никопольщины враг ударил тяжелой артиллерией и "Ураганом". Без человеческих утрат.
"А вот поздно вечером, в результате обстрела Мировской общины, вражеский снаряд попал в жилой дом. Раненый 9-летний ребенок госпитализирован", - пишет ОК "Юг".
Нашей штурмовой и армейской авиацией отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно. А бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в районе Снегиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске.
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