Авиацией ВСУ отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил

ukru
14 марта, 19:57 • 52487 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 91332 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100796 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132634 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134879 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111432 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105299 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91551 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111172 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136503 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 18850 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 34387 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 18812 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22081 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 24780 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231657 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262075 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199558 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204875 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 52476 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98391 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117724 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120162 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127585 просмотра
Актуальное
Авиацией ВСУ отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил

Авиацией ВСУ отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил

Киев • УНН

 • 196988 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Штурмовой и армейской авиацией отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"В южнобугском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности обстановка сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны. Противник совершает оборонные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение наших позиций, применяя для этого реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы, танки, баражируя снаряды", - говорится в сообщении.

Детали

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии в течение боевого дня зафиксирована активизация беспилотной разведки. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов.

Трижды по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславщины прилетали вражеские дроны-камикадзе типа "Ланцет", еще два раза враг атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. Люди не пострадали.

После обеда, по Мировской и Марганецкой общинам Никопольщины враг ударил тяжелой артиллерией и "Ураганом". Без человеческих утрат.

"А вот поздно вечером, в результате обстрела Мировской общины, вражеский снаряд попал в жилой дом. Раненый 9-летний ребенок госпитализирован", - пишет ОК "Юг".

Нашей штурмовой и армейской авиацией отработано по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно. А бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в районе Снегиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские защитники уничтожили почти 60 оккупантов, 2 танка и 3 единицы авто-бронетехники

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы