Українські захисники знищили майже 60 окупантів, 2 танки та 3 одиниці авто-бронетехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українські військові знищили 57 російських окупантів, 2 танки та 3 одиниці авто-бронетехніки ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Встановлено, що за підсумками 255-ої бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 рашистів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці, 3 одиниці авто-бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено одну гармату-гаубицю та 2 автівки.
Додамо
Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.