Украинские защитники уничтожили почти 60 оккупантов, 2 танка и 3 единицы авто-бронетехники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 57 российских оккупантов, 2 танка и 3 единицы авто-бронетехники врага. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Установлено, что по итогам 255 боевых суток на нашем направлении вражеская армия сокращена на 57 рашистов, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы, 3 единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении.
Также повреждена одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.
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Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве.