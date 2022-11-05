Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Море знов штормить, а значить, розбурхує й мінну небезпеку. Пам’ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом заколисування уваги. Однак, ракет і засобів їх запуску з повітря, моря, суходолу, у ворога ще багато", - наголошують в командуванні.