Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Море вновь штормит, а значит, будоражит и минную опасность. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть вражеским приемом укачивания внимания. Однако, ракет и средств их запуска с воздуха, моря, суши, у врага еще много", - отмечают в командовании.