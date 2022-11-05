Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы - ОК "Юг"

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"Море вновь штормит, а значит, будоражит и минную опасность. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть вражеским приемом укачивания внимания. Однако, ракет и средств их запуска с воздуха, моря, суши, у врага еще много", - отмечают в командовании.