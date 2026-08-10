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Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Татарстане

Киев • УНН

 • 3000 просмотра

В ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили НПЗ «Танеко» в Татарстане, возник пожар. Также подтверждено повреждение колонны АВТ-6 на НПЗ «Ильский» и уничтожение резервуаров с топливом в Крыму.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Татарстане

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Танеко" в Татарстане, уточнил результаты поражения НПЗ "Ильский" и аэродрома во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В ночь на 10 августа 2026 года в рамках снижения военного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" (Нижнекамск, Республика Татарстан, рф). На объекте зафиксирован пожар

- сообщили в Генштабе.

"Кроме того, поражено ремонтное подразделение в Хрустальном Луганской области. Также наши воины нанесли удар по складу материально-технических средств противника в Новоселидовке Донецкой области. Кроме того, поражён полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

"В результате поражения НПЗ "Ильский" 8 августа 2026 года в Краснодарском крае рф подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6", - добавили в Генштабе.

"В результате поражения 3 августа 2026 года аэродрома "Гвардейское" на ВОТ украинского Крыма подтверждено уничтожение девяти горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждение двух ангаров для авиационной техники", - указали в Генштабе.

В рф фиксируют атаку на НПЗ в Татарстане10.08.2026, 08:29 • 21711 просмотров

Юлия Шрамко

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