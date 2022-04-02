Генштаб: оккупанты начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

Детали

Началась тридцать восьмая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Вчера, министерством обороны российской федерации было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 04 апреля по 23 мая этого года.

Цитата

"Вместе с тем, активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечено передислокацию российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права удается до похищения местных жителей, обстрелы жилых кварталов населенных пунктов, минирование объектов гражданской инфраструктуры, грабежей и мародерства.

Оккупанты отводят войска на отдельных направлениях, вероятно, чтобы усилить группировки для дальнейшего наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 9 атак противника, уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Враг продолжает нести потери в Луганской области. В местную больницу в Алчевске из района боевых действий вблизи Попасной поступило около 30 раненых кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. За прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Напомним

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