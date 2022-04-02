Генштаб: окупанти почали мобілізувати своїх військових у Придністровʼї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Окупанти почали залучати підрозділи військових у Придністров’ї для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Розпочалася тридцять восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
Вчора, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня цього року.
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"Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.
На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.
Окупанти відводять війська на окремих напрямках, ймовірно, щоб посилити угруповання для подальшого наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.
Ворог продовжує зазнавати втрат у Луганській області. До місцевої лікарні в Алчевську з району бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. За минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.
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