Генштаб: оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.