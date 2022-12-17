Генштаб: оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"Слава Украине! Начались двести девяносто седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелеча, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное Харьковской области.
На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки - Луганской.
На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекамянское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Железное, Марьинка и Первомайское на Донетчине.
На Новопавловском направлении враг нанес огненное поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать из артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов. В частности, Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово в Херсонской области.
Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.
В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству российской федерации.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.
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