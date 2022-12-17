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Генштаб: оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались двести девяносто седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Детали

Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелеча, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекамянское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Железное, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении враг нанес огненное поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать из артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов. В частности, Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово в Херсонской области.

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству российской федерации.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.

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