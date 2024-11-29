Генштаб обсудил с представителями ОВА поддержку ВСУ беспилотниками

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 104518 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 112938 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 117878 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 121038 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 115522 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 108263 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 145381 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 224435 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213254 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195995 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Не ученик, а вице-сержант: на ТОТ продолжается милитаризация детей

Не ученик, а вице-сержант: на ТОТ продолжается милитаризация детей

 • 78682 просмотра
В ГСЧС показали последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе столицы

В ГСЧС показали последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе столицы

 • 45689 просмотра
Ужасно и возмутительно: Байден осудил массированную атаку рф по Украине

Ужасно и возмутительно: Байден осудил массированную атаку рф по Украине

 • 84390 просмотра
МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

 • 62744 просмотра
Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

 • 89897 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 108343 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 130384 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 157791 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 182147 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 224455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 63984 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 100381 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 114950 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 117431 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 111984 просмотра
Актуальное
Генштаб обсудил с представителями ОВА поддержку ВСУ беспилотниками

Генштаб обсудил с представителями ОВА поддержку ВСУ беспилотниками

Киев  •  УНН

 • 4495 просмотра

Read in English

Генштаб ВСУ провел координационное совещание с представителями ОВА по обеспечению военных беспилотниками. Обсудили возможности поставки БПЛА для подразделений на самых сложных участках фронта.

Генеральный штаб ВСУ провел координационное совещание с представителями ОВА по поддержке армии. На заседании обсудили возможности обеспечения подразделений Сил обороны беспилотниками для самых сложных участков фронта. Об этом в пятницу сообщили в Генштабе, передает УНН

По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины было проведено очередное координационное совещание с представителями областных военных администраций. Указанная встреча, в формате видео-конференции, была посвящена вопросам синхронизации действий местных органов власти по поддержке подразделений Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении Генштаба. 

Как сообщается, на совещании обсудили возможности снабжения боевым подразделениям Сил обороны Украины широкого спектра БПЛА.

В Генштабе указали, что"такие меры позволяют быстро и эффективно реагировать на неотложные нужды подразделений на наиболее сложных участках фронта". 

Напомним

Президент Зеленский анонсировал производство 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет в 2025 году. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат