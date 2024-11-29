Генштаб обсудил с представителями ОВА поддержку ВСУ беспилотниками

Генеральный штаб ВСУ провел координационное совещание с представителями ОВА по поддержке армии. На заседании обсудили возможности обеспечения подразделений Сил обороны беспилотниками для самых сложных участков фронта. Об этом в пятницу сообщили в Генштабе, передает УНН.

По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины было проведено очередное координационное совещание с представителями областных военных администраций. Указанная встреча, в формате видео-конференции, была посвящена вопросам синхронизации действий местных органов власти по поддержке подразделений Вооруженных Сил Украины - говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщается, на совещании обсудили возможности снабжения боевым подразделениям Сил обороны Украины широкого спектра БПЛА.

В Генштабе указали, что"такие меры позволяют быстро и эффективно реагировать на неотложные нужды подразделений на наиболее сложных участках фронта".

Напомним

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