Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 60 боевых столкновений

В Генеральном штабе заявили, что в течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений, передает УНН.

Как указано в сообщении, в общем, враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих