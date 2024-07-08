Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Активно задействует для ударов авиацию. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более трети от всех боев. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери - говорится в сводке.

По данным Генштаба, приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов Катериновка, Поповка, Шпиль, Вольное, Ворожба, Заречье, Рясное и Тимоновичи.

Со стороны Белгорода (рф) террористы поразили Волчанские Хутора управляемой авиабомбой. В то же время, наши воины отбили в настоящее время пять штурмов противника в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского и Спирного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов вблизи Часового Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой, возле Нью-Йорка, продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся город Торецк, еще одной КАБ террористы ударили по Катериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами - выпустил 16 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеновки, Яснобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются. Самый активный враг возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по районам населенных пунктов Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Завершились четыре боя вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении.

На Времовском направлении продолжаются боестолкновения неподалеку Водяного и Константиновки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Большой Новоселки.

На Ореховском направлении отбит вражеский штурм возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. Авиаударам КАБами подверглись Ольговка и Шевченковка.

На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб