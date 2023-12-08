Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч
Российские войска потеряли в Украине примерно 337 220 человек личного состава и 5 626 танков, начиная с начала полномасштабного вторжения рф, по данным Вооруженных сил Украины.
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет
Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы.
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.
На Киевщине работает ППО
В ответ на ракетный обстрел в Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в безопасности и не распространять видеозаписи военных действий.
Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль
Сейчас Саксония-Анхальт требует от претендентов на гражданство предоставить письменное признание права Израиля на существование, поскольку антисемитизм является фактором, влияющим на процесс натурализации.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников
Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.
8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени
Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.
Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование
Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.
Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский
Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.