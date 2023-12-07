Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  122118 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  275612 просмотра

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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2 декабря  •  238636 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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