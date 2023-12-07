Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 336 230 человек, 5618 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.12.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 336 230 (+1120) человек,

танков - 5618 (+18) ед.,

боевых бронированных машин - 10 482 (+26) ед.,

артиллерийских систем - 8045 (+21) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед.,

средств ПВО - 605 (+0) ед.,

самолетов - 324 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33) ед.,

крылатых ракет - 1571 (+1) ед.,

кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,

подводных лодок - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 10 561 (+29) ед,

специальной техники - 1156 (+3) ед.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".