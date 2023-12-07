Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч
По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли за сутки около 1120 человек личного состава и 18 танков.
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что уничтожили 15 из 18 запущенных рф беспилотников типа "шахед", причем основные атаки были направлены на Хмельницкую и Одесскую области.
Снег, дождь и морозы: синоптики дали прогноз на трое суток
Снег, дождь и гололедица ожидаются по всей территории Украины с понижением температуры до 9° мороза в ближайшие три дня.
Уровень подготовки российских пилотов существенно снизился - разведка
По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, уровень подготовки российских пилотов снизился, налетных часов и стандартов подготовки стало меньше, что привело к увеличению потерь и несчастных случаев.
7 декабря: Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации
7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка. В Украине платок издавна считался оберегом и символом, свободы и любви. В этот день, в частности, проводятся мастер-классы и конкурсы на умение завязывать платок
Украинский школьник, пострадавший от ракетного обстрела Винницы, встретился с Папой Римским
Пострадавший от ракетного обстрела украинский школьник Роман Олексив встретился с Папой Римским. Мальчик также встретился с итальянским парламентарием.
Лидеры G7 согласовали ввести ограничения на импорт российских алмазов до конца года
Страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года.
Выписали из больницы, но лечение продолжается: в ГУР рассказали о состоянии жены Буданова после отравления
Марианна Буданова, жена главы разведки Украины Кирилла Буданова, была выписана из больницы после отравления, но продолжает лечение под наблюдением врачей.
Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области
Спасатели в Сумской области дважды подвергались обстрелам во время тушения пожаров, вызванных ударами противника, но им удалось потушить пламя и спасти дома мирных жителей.
Сумщина: россияне обстреляли девять громад, есть разрушения, ранены мирные жители
Российские войска обстреляли Середину-Буду в Сумской области, ранив двух жителей и повредив множество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и отель. Ведется уголовное расследование по факту нарушения законов военного времени.