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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 55 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 55 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

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За сутки произошло 55 боевых столкновений, из них 33 - на Покровском направлении. Враг активно атаковал позиции ВСУ в районах 15 населенных пунктов, девять боев еще продолжаются.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 55. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

"Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами были районы населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Белая Береза, Степок, Фотовиж, Покровка, Большая Писаревка, Винторовка Сумской области. Под авиационными ударами оказались Гремяч, Славгород и Середина Буда", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар НАРами по Волчанским Хуторам.

Четыре штурмовые действия захватчиков остановили наши защитники вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой и Новой Кругляковки на Купянском направлении. Под авиаударом оказалась Глушковка.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Терны и Колодязи. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых одно - продолжается до сих пор. Также авиация противника нанесла удары НАРами по Надежде.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки, получили отпор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Федоровка, пока бои продолжаются. Под авиаударами захватчиков были Ступочки.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка, три боестолкновения еще продолжаются. Также враг наносил авиаудары по Дружбе и Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 33 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении остановлено одно штурмовое действие противника, захватчики пытаются идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий, противник сегодня один раз безрезультатно штурмовал позиции наших защитников.

Дважды захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ на территорию россии.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: почти половина боев на фронте - на Покровском направлении21.01.25, 08:39 • 33038 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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