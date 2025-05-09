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Генштаб: 162 боестолкновения на фронте, оккупанты 51 раз штурмовали Покровское направление

Киев • УНН

 • 646 просмотра

С начала суток на фронте произошло 162 боестолкновения. Больше всего атак, 51, зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытается прорвать оборону.

Генштаб: 162 боестолкновения на фронте, оккупанты 51 раз штурмовали Покровское направление

С начала этих суток на фронте произошло 162 боевых столкновения. На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать украинскую оборону, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и совершили 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбивали пять атак противника в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники отбивали два штурма в районах Загрызового и Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультиного, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Два боестолкновения еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверовое, Удачное, Котляровка, Андреевка и в направлении Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 96 оккупантов, 54 из них — безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину и три автомобиля противника.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Равнополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Двадцать две атаки уже отбиты, восемь боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районе Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 13 управляемых бомб, а также совершил 283 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Россия потеряла более 700 тысяч военных и всё ещё не достигла ни одной своей стратегической цели в Украине – глава Военного комитета НАТО 08.05.25, 14:45 • 6000 просмотров

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