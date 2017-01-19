Генсек ООН поручил С.де Мистура возглавить делегацию на переговорах по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистура возглавить делегацию ООН на переговорах по Сирии в Астане, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.
"Генсек принял приглашение принять участие в переговорах по Сирии в Астане, адресованное спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистура. Учитывая сложность и важность вопросов, которые могут быть затронуты в Астане, а также высокий уровень представителей организаторов встречи, Генеральный секретарь попросил С.де Мистура возглавить делегацию ООН на переговорах", - говорится в сообщении.
Напомним, днем начала переговоров по Сирии называли 23 января. Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.