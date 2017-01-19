Генсек ООН поручил С.де Мистура возглавить делегацию на переговорах по Сирии

"Генсек принял приглашение принять участие в переговорах по Сирии в Астане, адресованное спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистура. Учитывая сложность и важность вопросов, которые могут быть затронуты в Астане, а также высокий уровень представителей организаторов встречи, Генеральный секретарь попросил С.де Мистура возглавить делегацию ООН на переговорах", - говорится в сообщении.

Напомним, днем начала переговоров по Сирии называли 23 января. Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.