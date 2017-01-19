Генсекретар ООН доручив С.де Містурі очолити делегацію на переговорах щодо Сирії

“Генсекретар прийняв запрошення взяти участь у переговорах щодо Сирії в Астані, адресоване спецпосланнику по Сирії Стаффану де Містурі. Зважаючи на складність і важливість питань, які можуть бути порушені в Астані, а також високий рівень представників організаторів зустрічі, Генеральний секретар попросив С.де Містуру очолити делегацію ООН на переговорах”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днем початку перемовин щодо Сирії називали 23 січня. Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Астані.