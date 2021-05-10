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Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Восточном Иерусалиме

Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Восточном Иерусалиме

Киев  •  УНН

 • 17932 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с "продолжающимся насилием" в Восточном Иерусалиме и призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает УНН.

Цитата

“Генеральный секретарь (ООН) выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося насилия в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также возможного выселения палестинских семей из их домов в районах Шейх-Джарра и Сильван. Он настоятельно призывает Израиль прекратить снос зданий и выселения жителей соответствии со своими обязательствами в рамках международного гуманитарного права и международного права по правам человека”, — заявил Дюжаррик.

Гутерриш также подтвердил свою приверженность поддержке палестинцев и граждан Израиля в урегулировании конфликта в соответствии с нормами международного права, двусторонними соглашениями и резолюциями ООН.

“Израильские власти должны проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов и открыто выступать против любых актов насилия и подстрекательство. Генеральный секретарь настоятельно призывает сохранять и уважать статус-кво в святых местах”, — добавил Дюжаррик.

Что предшествовало

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники информировало, что Совет Безопасности ООН проведет 10 мая заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.

Контекст

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала расти с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и жестокими схватками, не затихают с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили у мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем более 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

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