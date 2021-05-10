Генсек ООН висловив стурбованість ситуацією в Східному Єрусалимі

Цитата

“Генеральний секретар (ООН) висловлює глибоку стурбованість з приводу триваючого насильства в окупованому Східному Єрусалимі, а також можливого виселення палестинських сімей з їхніх будинків в районах Шейх-Джарра і Сильван. Він настійно закликає Ізраїль припинити знесення будівель і виселення жителів відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного гуманітарного права та міжнародного права з питань прав людини”, — заявив Дюжаррік.

Гутерріш також підтвердив свою прихильність підтримці палестинців і громадян Ізраїлю в урегулюванні конфлікту в відповідно до норм міжнародного права, двосторонніми угодами і резолюціями ООН.

“Ізраїльська влада повинна проявляти максимальну стриманість і поважати право на свободу мирних зібрань. Всі лідери зобов’язані діяти проти екстремістів і відкрито виступати проти будь-яких актів насильства і підбурювання. Генеральний секретар настійно закликає зберігати і шанувати статус-кво в святих місцях”, — додав Дюжаррік.

Що передувало

У неділю агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела інформувало, що Рада Безпеки ООН проведе 10 травня засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.

Контекст

Напруженість в Східному Єрусалимі почала зростати з середини квітня, а 7 травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями почалися відразу в двох місцях — біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні сутички в п’ятницю ввечері і в ніч на суботу відбувалися біля мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, потім понад 200 поліцейських штурмували двори мечеті і криті молитовні зали, силою примушуючи віруючих покинути Аль-Аксу.