Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщением о принятии в Косово трех законопроектов, направленных на укрепление потенциала и роли своих сил безопасности. Об этом говорится в сообщении ООН, передает УНН.
“Генеральный секретарь подчеркивает, что резолюция 1244 (1999) Совета безопасности обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности — сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово”, — говорится в сообщении. Гутерриш подчеркнул, что любые ограничения на выполнение СДК своих обязанностей по обеспечению безопасности не будут соответствовать резолюции.
Генсек ООН также призвал все заинтересованные стороны “проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могли бы привести к росту напряженности” между Белградом и Приштиной.
Напоминаем, Сербия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово.