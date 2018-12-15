Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию

“Генеральный секретарь подчеркивает, что резолюция 1244 (1999) Совета безопасности обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности — сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово”, — говорится в сообщении. Гутерриш подчеркнул, что любые ограничения на выполнение СДК своих обязанностей по обеспечению безопасности не будут соответствовать резолюции.

Генсек ООН также призвал все заинтересованные стороны “проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могли бы привести к росту напряженности” между Белградом и Приштиной.

Напоминаем, Сербия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово.