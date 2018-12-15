Генсек ООН прокоментував рішення Косово створити свою армію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований повідомленням про прийняття в Косово трьох законопроектів, спрямованих на зміцнення потенціалу та ролі своїх сил безпеки. Про це йдеться в повідомленні ООН, передає УНН.
“Генеральний секретар наголошує, що резолюція 1244 (1999) Ради Безпеки забезпечує єдину правову основу для міжнародної присутності з безпеки — сил для Косово (СДК), на які покладено відповідальність за забезпечення безпечної обстановки в Косово”, — йдеться в повідомленні. Гутерріш наголосив, що будь-які обмеження на виконання СДК своїх обов’язків по забезпеченню безпеки не будуть відповідати резолюції.
Генсек ООН також закликав всі зацікавлені сторони “виявляти стриманість і утримуватися від дій, які могли б привести до зростання напруженості” між Белградом і Приштиною.
Нагадуємо, Сербія просить скликати екстрене засідання РБ ООН через створення армії Косово.