Генсек ООН написал письмо Зеленскому про поддержку Украины

“Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины”, — говорится в документе.

В частности, Генеральный секретарь выразил убеждение, что во время президентства Владимира Зеленского Украина будет и в дальнейшем иметь хорошие отношения с ООН.

По словам Гутерриша, вся команда Организации в Украине при необходимости готова оказывать всестороннюю поддержку в воплощении нашим государством Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, и, в частности, способствовать проведению реформ.

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“Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейшим усилиям Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей”, — добавляется в письме.

Генеральный секретарь ООН дополнительно подчеркнул, что Организация отдана суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

“Желаю Вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово Вас в этом поддерживать”, — резюмировал Гутерриш.

Как сообщал УНН, Действующий Президент Украины Петр Порошенко обратился к Украинской по поводу сложения полномочий и смены власти в Украине и пожелал Зеленскому успешного президентства.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится сегодня, 20 мая, в 10:00 утра.

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УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.