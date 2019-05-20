Генсек ООН написав листа Зеленському стосовно підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа новообраному Президенту України Володимиру Зеленському, в якому висловив підтримку щодо мирного врегулювання на сході України і запевнив у подальшій підтримці ООН України. Наявність листа для УНН підтвердив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
“Хочу висловити мої щирі привітання і найкращі побажання у зв’язку з Вашим обранням на посаду Президента України”, — йдеться у документі.
Зокрема, Генеральний секретар висловив переконання, що під час президентства Володимира Зеленського Україна буде і надалі мати гарні стосунки з ООН.
За словами Гутерріша, вся команда Організації в Україні при необхідності готова надавати всебічну підтримку у втіленні нашою державою Цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, та, зокрема, сприяти проведенню реформ.
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“Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливим зусиллям Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей”, — додається у листі.
Генеральний секретар ООН додатково підкреслив, що Організація віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.
“Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати”, — резюмував Гутерріш.
Як повідомляв УНН, Чинний Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з приводу складання повноважень і зміни влади в Україні і побажав Зеленському успішного президентства.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться сьогодні, 20 травня, о 10 годині ранку.
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УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.