Генсек ООН: холодная война возвращается

Генсек ООН отметил, что после окончания холодной войны мир испытывал оптимизм по поводу демократизации и утверждения идеологии соблюдения прав человека. Но этот оптимизм оказался недолговечным.

"... холодная война возвращается. Но если прежде две супердержавы были в состоянии более менее контролировать ситуацию, существовали механизмы диалога и они работали, то сегодня ничего этого нет. Напряженность растет, но механизмов воздействия уже нет", - добавил он.

Гуттериш также "убежден в том, что следующая большая война начнется с кибератаки, мощной кибератаки. Точно так же как прошлые большие войны предварялись наступлением по всем фронтам, будущая конфронтация начнется с нападения на компьютерные системы".

Ранее генсек ООН заявил, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности.