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Генсек ООН: холодная война возвращается

Киев • УНН

 • 10454 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Холодная война возвращается. Об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время лекции в Уппсальском Университете, передает УНН.

Генсек ООН: холодная война возвращается

Генсек ООН отметил, что после окончания холодной войны мир испытывал оптимизм по поводу демократизации и утверждения идеологии соблюдения прав человека. Но этот оптимизм оказался недолговечным.

"... холодная война возвращается. Но если прежде две супердержавы были в состоянии более менее контролировать ситуацию, существовали механизмы диалога и они работали, то сегодня ничего этого нет. Напряженность растет, но механизмов воздействия уже нет", - добавил он.

Гуттериш также "убежден в том, что следующая большая война начнется с кибератаки, мощной кибератаки. Точно так же как прошлые большие войны предварялись наступлением по всем фронтам, будущая конфронтация начнется с нападения на компьютерные системы".

Ранее генсек ООН заявил, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности.

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