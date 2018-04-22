Генсек ООН: холодна війна повертається
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Холодна війна повертається. Про це сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час лекції в Упсальському Університеті, передає УНН.
Генсек ООН відзначив, що після закінчення холодної війни світ відчував оптимізм з приводу демократизації та утвердження ідеології дотримання прав людини. Але цей оптимізм виявився недовговічним.
"... холодна війна повертається. Але якщо раніше дві супердержави були в стані більш менш контролювати ситуацію, існували механізми діалогу і вони працювали, то сьогодні нічого цього немає. Напруженість зростає, але механізмів впливу вже немає", - додав він.
Гуттеріш також "переконаний в тому, що наступна велика війна почнеться з кібератаки, потужної кібератаки. Точно так само як минулим великим війнам передували наступи по всіх фронтах, майбутня конфронтація почнеться з нападу на комп'ютерні системи".
Раніше генсек ООН заявив, що ситуація на Близькому Сході загрожує міжнародному миру і безпеці.