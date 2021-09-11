Генсек НАТО заявил, что альянс начал процесс исследования причин катастрофы в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. НАТО запустила процесс всестороннего изучения причин плачевного завершения международной миссии в Афганистане. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованной в субботу статье для газеты Die Welt, пишет УНН.
Детали
“Действительно, есть много сложных вопросов касательно наших усилий, которые мы должны себе честно задать. Мы должны сделать выводы из этого”, — отметил генсек. “Внутри НАТО уже запущено всестороннее исследование. Пока еще рано судить о результатах, но, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые ясно вырисовываются”, — заявил Столтенберг. “События последних недель были трагичными для афганцев и потрясли всех, кто их поддерживал”, — считает он.
Одновременно генсек НАТО дал понять, что альянс не намерен полностью отказываться от военных операций. “Афганистан будет не последним кризисом, во время которого Северная Америка и Европа будут вынуждены действовать прибегая к помощи НАТО. Всегда будет существовать кто-то, кто захочет нам навредить, — это мы знаем по 11 сентября (2001 года) и наблюдали затем во время многих других террористических актов”, — утверждал Столтенберг. По его мнению, “военные операции в принципе являются последним средством, но иногда они единственно разумный ответ”.
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Генсек НАТО раскрыл причины стремительного падения Афганистана. По его мнению — Афганистан так быстро сдался под давлением “Талибана” из-за краха политического и военного руководства этой страны.