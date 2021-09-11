Генсек НАТО заявив, що альянс розпочав процес дослідження причин катастрофи в Афганістані

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“Дійсно, є багато складних питань щодо наших зусиль, які ми повинні собі чесно поставити. Ми повинні зробити висновки з цього”, — зазначив генсек. “Усередині НАТО вже запущено всебічне дослідження. Поки що рано судити про результати, але, на мій погляд, є деякі речі, які ясно вимальовуються”, — заявив Столтенберг. “Події останніх тижнів були трагічними для афганців і потрясли всіх, хто їх підтримував”, — вважає він.

Одночасно генсек НАТО дав зрозуміти, що альянс не має наміру повністю відмовлятися від військових операцій. “Афганістан буде не останньою кризою, під час якого Північна Америка і Європа будуть змушені діяти вдаючись до допомоги НАТО. Завжди існуватиме хтось, хто захоче нам нашкодити, — це ми знаємо по 11 вересня (2001 року) і спостерігали потім під час багатьох інших терористичних актів”, — стверджував Столтенберг. На його думку, “військові операції в принципі є останнім засобом, але іноді вони єдино розумна відповідь”.

Раніше

Генсек НАТО розкрив причини стрімкого падіння Афганістану. На його думку — Афганістан так швидко здався під тиском “Талібану” через крах політичного і військового керівництва цієї країни.