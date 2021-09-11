Генсек НАТО розкрив причини стрімкого падіння Афганістану

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Афганістан так швидко здався під тиском “Талібану” через крах політичного і військового керівництва цієї країни. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, передає УНН.

Цитата

“Ми стали свідками краху політичного і військового керівництва, який потім привів до краху всієї оборони проти талібів”, — заявив він.

За його словами, американські союзники так чи інакше усвідомлювали неминучість падіння афганського уряду.

Деталі

Він також зазначив, що на консультаціях, які раніше проводив американський президент Джо Байден, європейські союзники США одноголосно підтримали рішення про виведення військ з Афганістану. “Без Сполучених Штатів іншим союзникам було б важко продовжувати (операцію в Афганістані)”, — пояснив Столтенберг.

Нагадаємо

США оголосили про відхід свого військового контингенту з Афганістану в квітні, це викликало загострення протистояння “Талібану” і офіційного уряду Афганістану. Слідом за США про початок виведення військ з країни з 1 травня оголосили союзники по НАТО.

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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