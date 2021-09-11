Генсек НАТО розкрив причини стрімкого падіння Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Афганістан так швидко здався під тиском “Талібану” через крах політичного і військового керівництва цієї країни. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, передає УНН.
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“Ми стали свідками краху політичного і військового керівництва, який потім привів до краху всієї оборони проти талібів”, — заявив він.
За його словами, американські союзники так чи інакше усвідомлювали неминучість падіння афганського уряду.
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Він також зазначив, що на консультаціях, які раніше проводив американський президент Джо Байден, європейські союзники США одноголосно підтримали рішення про виведення військ з Афганістану. “Без Сполучених Штатів іншим союзникам було б важко продовжувати (операцію в Афганістані)”, — пояснив Столтенберг.
Нагадаємо
США оголосили про відхід свого військового контингенту з Афганістану в квітні, це викликало загострення протистояння “Талібану” і офіційного уряду Афганістану. Слідом за США про початок виведення військ з країни з 1 травня оголосили союзники по НАТО.
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.