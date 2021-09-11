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Генсек НАТО раскрыл причины стремительного падения Афганистана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Афганистан так быстро сдался под давлением "Талибана" из-за краха политического и военного руководства этой страны. Об этом в интервью The New York Times заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, передает УНН.

Цитата

“Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, затем привел к краху всей обороны против талибов”, — заявил он.

По его словам, американские союзники так или иначе осознавали неизбежность падения афганского правительства.

Детали

Он также отметил, что на консультациях, которые ранее проводил американский президент Джо Байден, европейские союзники США единогласно поддержали решение о выводе войск из Афганистана. “Без Соединенных Штатов другим союзникам было бы трудно продолжать (операцию в Афганистане)”, — пояснил Столтенберг.

Напомним

США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле, это вызвало обострение противостояния “Талибана” и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с 1 мая объявили союзники по НАТО.

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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