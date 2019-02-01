Генсек НАТО уточнил позицию по размещению новых ядерных ракет в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление властей США о планах приостановить соблюдение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракетные установки на территории Европы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
“У НАТО нет намерения развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе”, — сказал генсек.
По его словам, у военного объединения также отсутствуют намерения зеркально отвечать на действия России. “В то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания”, — заключил Столтенберг.
Напоминаем, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиоведущему Брайану Килмиду.