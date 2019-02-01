Генсек НАТО уточнив позицію щодо розміщення нових ядерних ракет в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, коментуючи заяву влади США про плани припинити дотримання зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), сказав, що альянс не планує розміщувати нові ядерні ракетні установки на території Європи. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
“У НАТО немає наміру розгортати нову наземне ядерну зброю в Європі”, — сказав генсек.
За його словами, у військового об’єднання також відсутні наміри дзеркально відповідати на дії Росії. “У той же час ми повинні гарантувати, що будемо мати надійні і ефективні засоби стримування”, — додав Столтенберг.
Нагадуємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США. З таким твердженням виступив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв’ю радіоведучому Брайану Кілміду.