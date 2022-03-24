Генсек НАТО: думаю, что полноценная война между россией и НАТО вряд ли будет

Детали

Столтенберг в разговоре с корреспондентом CNN Кристианой Аманпур отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Однако он добавил, что ситуация в Украине "крайне непредсказуема", и что НАТО столкнулась с новой реальностью и должна быть готова к долгосрочной перспективе.

На вопрос о сообщении о том, что россия не берет на себя линию деконфликтной ситуации, Столтенберг ответил, что это правильно, и что "русские были готовы, как я сказал, использовать эти линии, но мы предполагаем, что, если возникнет необходимость, они смогут связаться с нами".

Генеральный секретарь, который должен был стать председателем Центрального Банка Норвегии в конце этого года, теперь намерен остаться председателем НАТО ввиду ситуации в Украине.

"Я считаю привилегией в третий раз, фактически, продлить свой срок".

На вопрос, была ли работа в НАТО более важной, чем работа в Центральном банке Норвегии, Столтенберг ответил: "Я чувствую, что это важнее", добавив, что если он может что-то сделать, чтобы избежать перерастания конфликта в полномасштабную войну между россией и НАТО, то "я чувствую, что это чрезвычайно важная задача".