Генсек НАТО: думаю, що повноцінна війна між росією та НАТО навряд чи буде
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У той час як війна в Україні триває, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що, на його думку, повноцінна війна між росією та альянсом є малоймовірною, передає УНН.
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Столтенберг у розмові з кореспондентом CNN Крістіаною Аманпур зазначив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.
Однак він додав, що ситуація в Україні "вкрай непередбачувана", і що НАТО зіткнулася з новою реальністю і має бути готовою до довгострокової перспективи.
На питання про повідомлення про те, що росія не бере на себе лінію деконфліктної ситуації, Столтенберг відповів, що це правильно, і що "росіяни були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що, якщо виникне необхідність, вони зможуть зв'язатися з нами".
Генеральний секретар, який мав стати головою Центрального банку Норвегії наприкінці цього року, тепер має намір залишитися головою НАТО з огляду на ситуацію в Україні.
"Я вважаю привілеєм втретє, фактично, продовжити свій термін".
На питання, чи була робота в НАТО більш важливою, ніж робота в Центральному банку Норвегії, Столтенберг відповів: "Я відчуваю, що це важливіше", додавши, що якщо він може щось зробити, щоб запобігти переростанню цього конфлікту у повномасштабну війну між росією та НАТО, то "я відчуваю, що це надзвичайно важливе завдання".