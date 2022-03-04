Генсек НАТО: атака на ЗАЭС демонстрирует безрассудство войны России против Украины

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"Сегодня позже министры иностранных дел стран НАТО встретятся, согласуют и проконсультируются относительно нашего ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также о долгосрочных последствиях. Мы осуждаем нападения на мирных жителей. Мы также видели сообщения об атаке на атомную электростанцию. Это просто демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения, а также важность вывода Россией своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях", - заявил Генсек.

Детали

По его словам, союзникам по НАТО пришлось ввести беспрецедентные санкции, они оказывают поддержку Украине. В то же время НАТО не является частью конфликта, отметил Столтенберг.

"НАТО — оборонительный альянс, он не ищет военного конфликта с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникнет недопонимания относительно нашего обязательства защищать и оборонять всех союзников, и поэтому мы увеличили присутствие сил НАТО в восточной части Альянса", - добавил он.

Ранее

По информации ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.

По данным Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины ликвидировали пожар.