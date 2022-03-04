Генсек НАТО: атака на ЗАЕС демонструє нерозсудливість війни Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Атака на Запорізьку АЕС демонструють нерозсудливість війни Росії проти України та важливість її припинення. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю напередодні засідання міністрів закордонних справ Альянсу, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні згодом міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться, погодять та проконсультуються щодо нашої відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також про довгострокові наслідки. Ми засуджуємо напади на мирних жителів. Ми також бачили повідомлення про атаку на атомну електростанцію. Це просто демонструє нерозсудливість цієї війни та важливість її припинення, а також важливість виведення Росією всіх своїх військ та сумлінної участі у дипломатичних зусиллях", - заявив Генсек.
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За його словами, союзникам по НАТО довелося запровадити безпрецедентні санкції, вони надають підтримку Україні. Водночас НАТО не є частиною конфлікту, зазначив Столтенберг.
"НАТО — оборонний альянс, він не шукає воєнного конфлікту з Росією. Водночас ми маємо переконатися, що не виникне непорозуміння щодо нашого зобов'язання захищати та обороняти всіх союзників, і тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу", - додав він.
Раніше
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військові сили Російської Федерації обстріляли майданчик Запорізької АЕС.
За даними Запорізької АЕС, кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 сили підрозділів ДСНС України ліквідували пожежу.