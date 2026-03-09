Генпрокурор заявил, что в течение января-февраля украинским защитникам передали имущества и средств почти на 311 млн грн

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 6916 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 15190 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 8932 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 26071 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 25035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 44179 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63877 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 103450 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55444 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47106 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.5м/с
41%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 29568 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 26656 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 22836 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 30057 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 17937 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 8334 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 19125 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 26007 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 31263 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 103407 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Алёна Алёна
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 7916 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 23835 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 27625 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 34404 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 41100 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Золото
Фильм

Генпрокурор заявил, что в течение января-февраля украинским защитникам передали имущества и средств почти на 311 млн грн

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Офис Генпрокурора передал армии средства и имущество, изъятые по уголовным делам. На фронт направили деньги, технику, оружие и горючее на крупную сумму.

Генпрокурор заявил, что в течение января-февраля украинским защитникам передали имущества и средств почти на 311 млн грн

В течение января – февраля на поддержку украинских защитников передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в том числе перечислено 218 млн грн деньгами. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, речь идет о средствах и имуществе, арестованных в рамках расследований уголовных производств, передает УНН.

Наряду с ежедневными задачами Офиса Генерального прокурора поддержка Вооруженных Сил Украины является нашим безусловным приоритетом. Я всегда говорю: спасибо, что жив. Мы все благодарны нашим защитникам и защитницам за каждый новый день

- отметил Кравченко.

По словам Генпрокурора, сегодня каждое государственное учреждение должно работать на усиление обороны Украины. Органы прокуратуры также системно поддерживают наших военных и направляют ресурсы на нужды Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны.

Только в течение января – февраля 2026 года на поддержку украинских защитников передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в том числе перечислено 218 млн грн деньгами. Средства и имущество, арестованные в рамках расследований уголовных производств, а также переданные подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании виновности

- добавил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров24.02.26, 09:19 • 4029 просмотров

Генпрокурор также разъяснил, какие суммы и куда были направлены:

• 218 млн грн – перечислено непосредственно для обеспечения военных подразделений;

• 28 млн грн – авто- и мототехника для перевозок, эвакуации и логистики;

• 32 млн грн – оружие и боеприпасы для выполнения боевых задач;

• 1,6 млн грн – горюче-смазочные материалы;

• 31 млн грн – оборудование, инструменты и другое необходимое снаряжение.

Эти ресурсы уже на передовой – там, где они нужны больше всего. Пока наши военные держат фронт, каждый в тылу должен делать свою работу максимально эффективно. Прокуратура и в дальнейшем будет использовать все возможности, чтобы поддерживать украинских защитников и укреплять оборону государства. Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине