Генпрокурор заявил, что в течение января-февраля украинским защитникам передали имущества и средств почти на 311 млн грн

В течение января – февраля на поддержку украинских защитников передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в том числе перечислено 218 млн грн деньгами. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, речь идет о средствах и имуществе, арестованных в рамках расследований уголовных производств, передает УНН.

Наряду с ежедневными задачами Офиса Генерального прокурора поддержка Вооруженных Сил Украины является нашим безусловным приоритетом. Я всегда говорю: спасибо, что жив. Мы все благодарны нашим защитникам и защитницам за каждый новый день

По словам Генпрокурора, сегодня каждое государственное учреждение должно работать на усиление обороны Украины. Органы прокуратуры также системно поддерживают наших военных и направляют ресурсы на нужды Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны.

Только в течение января – февраля 2026 года на поддержку украинских защитников передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в том числе перечислено 218 млн грн деньгами. Средства и имущество, арестованные в рамках расследований уголовных производств, а также переданные подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании виновности

Генпрокурор также разъяснил, какие суммы и куда были направлены:

• 218 млн грн – перечислено непосредственно для обеспечения военных подразделений;

• 28 млн грн – авто- и мототехника для перевозок, эвакуации и логистики;

• 32 млн грн – оружие и боеприпасы для выполнения боевых задач;

• 1,6 млн грн – горюче-смазочные материалы;

• 31 млн грн – оборудование, инструменты и другое необходимое снаряжение.

Эти ресурсы уже на передовой – там, где они нужны больше всего. Пока наши военные держат фронт, каждый в тылу должен делать свою работу максимально эффективно. Прокуратура и в дальнейшем будет использовать все возможности, чтобы поддерживать украинских защитников и укреплять оборону государства. Работаем дальше