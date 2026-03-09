Генпрокурор заявив, що протягом січня-лютого українським захисникам передали майна та коштів на майже 311 млн грн

Протягом січня – лютого на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться про кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, передає УНН.

Поруч із щоденними завданнями Офісу Генерального прокурора підтримка Збройних Сил України є нашим безумовним пріоритетом. Я завжди кажу: дякую, що живий. Ми всі вдячні нашим захисникам і захисницям за кожен новий день

За словами Генпрокурора, сьогодні кожна державна інституція має працювати на посилення оборони України. Органи прокуратури також системно підтримують наших військових і спрямовують ресурси на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони.

Лише протягом січня – лютого 2026 року на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима. Кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості

Генпрокурор також роз'яснив, які суми і куди були спрямовані:

• 218 млн грн – перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів;

• 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики;

• 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань;

• 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали;

• 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

Ці ресурси вже на передовій − там, де вони потрібні найбільше. Поки наші військові тримають фронт, кожен у тилу має робити свою роботу максимально ефективно. Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави. Працюємо далі