Генпрокурор заявив, що протягом січня-лютого українським захисникам передали майна та коштів на майже 311 млн грн

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 6376 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 14389 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 7558 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 24627 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 24445 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43887 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63662 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 102689 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55412 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47090 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.5м/с
41%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 29325 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26290 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22460 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 29567 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17451 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 6776 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17712 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 24627 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 29839 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 102689 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Alyona alyona
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 7040 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22675 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26502 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34048 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40758 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм

Генпрокурор заявив, що протягом січня-лютого українським захисникам передали майна та коштів на майже 311 млн грн

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Офіс Генпрокурора передав армії кошти та майно, вилучені у кримінальних справах. На фронт спрямували гроші, техніку, зброю та пальне на велику суму.

Генпрокурор заявив, що протягом січня-лютого українським захисникам передали майна та коштів на майже 311 млн грн

Протягом січня – лютого на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться про кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, передає УНН.

Поруч із щоденними завданнями Офісу Генерального прокурора підтримка Збройних Сил України є нашим безумовним пріоритетом.  Я завжди кажу: дякую, що живий.  Ми всі вдячні нашим захисникам і захисницям за кожен новий день 

- зазначив Кравченко.

За словами Генпрокурора, сьогодні кожна державна інституція має працювати на посилення оборони України. Органи прокуратури також системно підтримують наших військових і спрямовують ресурси на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони.

Лише протягом січня – лютого 2026 року на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима. Кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості 

- додав Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків24.02.26, 09:19 • 4029 переглядiв

Генпрокурор також роз'яснив, які суми і куди були спрямовані:

• 218 млн грн – перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів;

• 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики;

• 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань;

• 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали;

• 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

Ці ресурси вже на передовій − там, де вони потрібні найбільше.  Поки наші військові тримають фронт, кожен у тилу має робити свою роботу максимально ефективно. Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні