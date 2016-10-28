Генпрокурор задекларирует около сотни раритетных книг

"Я не могу их оценить, и закон говорит, что если у тебя есть подозрения, что они могут стоить большую сумму, то покажи это имущество. У кого-то это картины, у кого часы, а у меня книги конца 19 - начала 20 века. Я насчитал, что у меня их около сотни. Это и подаренные, и приобретенные в разные годы. Я покажу их как коллекцию старинных книг", - сказал Ю.Луценко.

Ю.Луценко добавил, что он и его семья не являются владельцами ничего другого, кроме задекларированного в прошлом и этом году.

"Я никогда не скрывал, что проживаю в частном доме вместе с семьей, не скрывал своего состояния, и особых изменений не произойдет. Единственная проблема, что в предыдущих декларациях не нужно было указывать эти коллекции, наличности. В принципе, ничего не изменилось", - сказал он.

Как сообщал УНН, жена Генпрокурора Юрия Луценко Ирина и его сын уже пятый день занимаются заполнением декларации Генпрокурора.