Генпрокурор задекларує близько сотні раритетних книжок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що особливих змін в його декларації порівняно з минулим роком не буде, крім того, що він вкаже колекцію зі 100 раритетних книжок кін. ХІХ – поч. ХХ століття. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.
“Я не можу їх оцінити, і закон говорить, що якщо в тебе є підозри, що вони можуть коштувати більшої суми, то покажи це майно. У когось це картини, у когось годинники, а в мене книжки кінця 19 — початку 20 століття. Я нарахував, що в мене їх близько сотні. Це і подаровані, і придбані в різні роки. Я покажу їх як колекцію старовинних книжок”, — сказав Ю.Луценко.
Ю.Луценко додав, що він та його сім´я не є власниками нічого іншого. крім задекларованого минулого і цього року.
“Я ніколи не приховував, що проживаю у приватному будинку разом з сім'єю, не приховував своїх статків, і особливих змін не відбудеться. Єдина проблема, що в попередніх деклараціях не потрібно було вказувати ці колекції, готівки. В принципі, нічого не змінилось”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, дружина Генпрокурора Юрія Луценка Ірина та його син вже п’ятий день займають заповненням декларації Генпрокурора.