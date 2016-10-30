Генпрокурор задекларировал авто в угоне, коллекцию африканских клинков сына и книжный шкаф

Согласно декларации, Ю.Луценко задекларировал совместную с женой, сыном и братом квартиру в Киеве площадью 108,6 квадратных метров.

Также в собственности жены есть еще две квартиры в Киеве. Одна стоимостью 6,3 млн гривен и площадью 181 кв. м, а другая стоимостью почти 4,5 млн гривен и площадью 92,2 кв. метров. К тому же, на жену записана квартира в Дубно Ровенской области стоимостью 156,5 тыс. гривен и площадью 203,9 кв.м и земельный участок площадью 775 квадратных метров.

Кроме того, семья Ю.Луценко в селе Стоянка в Киево-Святошинском районе арендуют земельный участок 2 475 квадратных метров, гараж, жилой дом площадью 859 квадратных метров. В Киеве также на сыне Луценко Александре записан офис в Киеве площадью 316,8 кв.м стоимостью более 5 млн гривен, а также две компании: ООО "Бизнес Центр "Логос" стоимостью 2,85 млн гривен и ООО "БЕЛ ФАМ" стоимостью 1,84 млн гривен.

Отметим, что Генпрокурор не имеет никакой записанной на него машины, однако жена владеет Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска стоимостью 1,7 млн гривен, а также арендует у фирмы сына Александра и имеет право бесплатного пользования Toyota Camry 2012 года выпуска. Также Ю.Луценко задекларировал машину жены Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска, которая находится в угоне. Сын Александр имеет в собственности BMW X5 2014 года выпуска.

Ю.Луценко задекларировал и ценные вещи, в частности коллекцию книг периода конца 19 - начала 20 века, женскую сумку Dior на жене, картины современных украинских художников, а также часы - свои марки Ulysse Nardin и жены марки Breguet.

Также на жене задекларированы ювелирные изделия, женское пальто из меха, а на сыне коллекция коротко- и длинноклинкового холодного оружия стран Азии, Африки и Европы.

Относительно доходов, работая в Верховной Раде Ю.Луценко получил зарплату в 2015 году в 75,5 тыс. гривен, а также компенсации на ведение депутатской деятельности - 80,5 тыс. гривен, командировки за границу - 21,7 тыс. гривен, компенсация за проезд - 4,1 тыс. гривен.

А его жена Ирина Луценко в Верховной Раде получила 67,7 тыс. гривен зарплаты, 80,5 тыс. гривен компенсации на ведение депутатской деятельности, 72,4 тыс. гривен на командировку за границу, 16,2 тыс. гривен компенсации за проезд.

Также жена Ю.Луценко получила 20 тыс. гривен гонораров, 368 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду и 310 тыс. гривен процентов от депозита в банке.

Сын Александр получил 1,3 млн гривен от ведения бизнеса, доход от отчуждения движимого имущества - 700 тыс. гривен и почти 97 тыс. гривен страховых выплат. Общая сумма зарплат за год составляет 190 тыс. гривен. А.Луценко получил заем в размере почти 725 тыс. гривен от своей фирмы ООО "БЕЛ ФАМ".

Относительно счетов в банках, Ю.Луценко имеет наличными 150 тыс. и держит на банковских счетах 12,5 тыс. гривен, 469 евро и 6,5 тыс. долларов.

Его жена И. Луценко имеет наличными 280 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 450 тыс. гривен, а на банковских счетах около 1,8 млн гривен. Также отмечается, что она заняла ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" около 754 тыс. гривен.

Сын держит наличными 1,38 млн, а на банковских счетах - 426 тыс. гривен. Кроме того, он и его мать заняли ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" 7 млн ​​гривен.