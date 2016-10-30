Генпрокурор задекларував авто в угоні, колекцію африканських клинків сина та книжкову шафу

Відповідно до декларації, Ю.Луценко задекларував спільну з дружиною, сином та братом квартиру в Рівному площею 108,6 квадратних метрів.

Також у власності дружини є ще дві квартири в Києві. Одна вартістю 6,3 млн гривень та площею 181 кв. м, а інша вартістю майже 4,5 млн гривень та площею 92,2 кв. метрів. До того ж, на дружину записана квартира у Дубно на Рівненщині вартістю 156,5 тис. гривень та площею 203,9 кв. м та земельна ділянка площею 775 квадратних метрів.

Крім того, родина Ю.Луценка у селі Стоянка, що в Києво-Святошинському районі орендують земельну ділянку 2475 квадратних метрів, гараж, житловий будинок площею 859 квадратних метрів. У Києві також на синові Ю.Луценка Олександрові записаний офіс у Києві площею 316,8 кв. м вартістю понад 5 млн гривень, а також дві компанії: ТОВ “Бізнес Центр “Логос” вартістю 2,85 млн гривень і ТОВ “БЕЛ ФАМ” вартістю 1,84 млн гривень.

Зазначимо, що Генпрокурор не має жодної записаної на нього машини, проте дружина володіє Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску вартістю 1,7 млн гривень, а також орендує у фірми сина Олександра і має право безоплатного користування Toyota Camry 2012 року випуску. Також Ю.Луценко задекларував машину дружини Toyota Land Cruiser 200 2010 року, яка перебуває в угоні. Син Олександр має у власності BMW X5 2014 року випуску.

Ю.Луценко задекларував і цінні речі, зокрема колекцію книг періоду кінця 19 — початку 20 століття, жіночу сумку Dior на дружині, картини сучасних українських художників, а також годинники — свій марки Ulysse Nardin та дружини марки Breguet.

Також на дружині задекларовані ювелірні вироби, жіноче пальто з хутра, а на синові колекція коротко- та довгоклинкової холодної зброї країн Азії, Африки та Європи.

Щодо доходів, то працюючи у Верховній Раді Ю.Луценко отримав зарплату у 2015 році в 75,5 тис. гривень, а також компенсації на ведення депутатської діяльності — 80,5 тис. гривень, відрядження за кордон — 21,7 тис. гривень, компенсація за проїзд — 4,1 тис. гривень.

А його дружина Ірина Луценко у Верховній Раді отримала 67,7 тис. гривень зарплати, 80,5 тис. гривень компенсації на ведення депутатської діяльності, 72,4 тис. гривень на відрядження за кордон, 16,2 тис. гривень компенсації за проїзд.

Також дружина Ю.Луценка отримала 20 тис. гривень гонорарів, 368 тис. гривень доходу від надання майна в оренду та 310 тис. гривень процентів від депозиту в банку.

Син Олександр отримав 1,3 млн гривень від ведення бізнесу, дохід від відчуження рухомого майна — 700 тис. гривень і майже 97 тис. гривень страхових виплат. Загальна сума зарплат за рік становить 190 тис. гривень. О.Луценко отримав позику в розмірі майже 725 тис. гривень від своєї фірми ТОВ “БЕЛ ФАМ”.

Щодо рахунків у банках, то Ю.Луценко має готівкою 150 тис. та тримає на банківських рахунках 12,5 тис. гривень, 469 євро і 6,5 тис. доларів.

Його дружина І.Луценко має готівкою 280 тис. доларів, 50 тис. євро і 450 тис. гривень, а на банківських рахунках близько 1,8 млн гривень. Також зазначається, що вона позичила ТОВ “Українські новітні телекомунікації” близько 754 тис. гривень.

Син тримає готівкою 1,38 млн, а на банківських рахунках — 426 тис. гривень. Крім того, він як і його мати, позичив ТОВ “Українські новітні телекомунікації” 7 млн гривень.