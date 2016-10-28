Генпрокурор рассказал, какие дела он планирует передать в суд до конца года по окружению В.Януковича

"Я намерен передать в этом году благодаря выделению части людей С.Горбатюка подозрение для подачи в суд, во-первых, по делу о государственной измене по ст.111, когда В.Янукович узурпировал власть. Вероятно, здесь будет дело о злоупотреблениях при притеснении оппозиции: политические преследования, избиения, а также 365 мы еще обсудим. И переход на сторону врага с призывом вторжения. Это дело должно пойти в суд в этом году, я буду очень сильно настаивать", - сказал он.

Он отметил, что также в ГПУ уже готовы в этом году, или в начале следующего передать еще один эпизод деятельности преступной группировки по статье 191, где будут эпизоды украденного Сухолучья и Межигорья.

"Третья позиция: должно передать также дело по 191 статье по народной "прихватизации "Укртелекома", который на самом деле был куплен на средства кипрской оффшорной компании, после чего был заложен под залог государственного банка и затем эту же сумму вывели назад в оффшор. Кто-то, пока нам неизвестно, бенефициар кипрской компании, фактически даром получил стратегический экономический объект. Нам нужно узнать конечного бенефициара и передавать в суд", - сказал он.

"Четвертым может быть дело Курченко или Клименко по статье государственной измены за нанесение вреда экономической безопасности и хищение. Также есть дело о попытках Януковича поставить под контроль религиозные и общественные организации. Таким образом эти и другие, а их несколько десятков, экономические дела по мере готовности будут передаваться в суд", - подытожил он.