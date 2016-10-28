Генпрокурор розповів, які справи він планує передати в суду до кінця року щодо оточення В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що до кінця року буде передана справа про державну зраду екс-президента В.Януковича до суду, а також низка інших справ. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.
“Я маю намір передати в цьому році завдяки виділенню частини людей С.Горбатюка підозру для подачі в суд, по-перше, у справі про державну зраду за ст.111, коли В.Янукович узурпував владу. Ймовірно, тут буде справа про зловживання під час утисків опозиції: політичні переслідування, побиття, а також ст.365 ми ще обговоримо. І перехід на біг ворога із закликом вторгнення. Ця справа має піти в суд цього року, я буду дуже сильно наполягати”, — сказав він.
Він зазначив, що також в ГПУ вже готові цього року, або на початку наступного передати ще один епізод діяльності злочинного угрупування за статтею 191, де будуть епізоди вкраденого Сухолуччя та Межигір’я.
“Третя позиція: має бути передана також справа за 191 статтею по народній „прихватизації“ Укртелекому”, який насправді був куплений за кошти кіпрської офшорної компанії, після чого був закладений під заставу державного банку і потім цю ж суму було виведено назад в офшор. Хтось, поки нам невідомий, бенефіціар кіпрської компанії, фактично задарма отримав стратегічний економічний об’єкт. Нам потрібно дізнатися кінечного бенефеціара і передавати до суду“, - сказав він.
“Четвертою може бути справа Курченка чи Клименка по статті державної зради за нанесення шкоди економічній безпеці та розкрадання. Також є справа про спроби В.Януковича поставити під контроль релігійні та громадські організації Таким чином ці та інші, а їх декілька десятків, економічних справ в міру готовності будуть передаватися до суду”, — підсумував він.