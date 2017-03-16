Генпрокурор отметил, что закон о заочном осуждении будет касаться только "воровской элиты"

Ю.Луценко отметил, что "Генеральная прокуратура Украины и до сегодняшнего дня имела возможность по решению суда начинать заочное досудебное следствие в отношении лиц, подпадающих под два критерия: первый - скрываются за границей от следствия более 6 месяцев, второй критерий - их действия имеют признаки преступлений согласно перечню особо тяжких преступлений ".

Также Генеральный прокурор опроверг слухи, что "под этот закон может попасть простой украинец, которого заподозрят в мошенничестве, краже, неуплате налогов".

"По этому закону могут быть осуждены только те, кто украл миллиарды, кто убил людей, кто предал государство и совершил другие особо тяжкие преступления и не менее 6 месяцев скрывается за рубежом", - отметил Ю.Луценко и добавил, что "этот закон направлен на "воровскую элиту", которая сбежала из Украины ".

Генеральный прокурор отметил, что если бы депутаты не проголосовали за данный законопроект, то более 800 дел заочного осуждения, которые находятся на стадии досудебного следствия ГПУ, были бы закрыты, а дела, которые уже направлены в суд, не были бы там рассмотрены.

"Поэтому дело Януковича, которое в этот вторник, 14 марта, ушло в суд будет рассматриваться в судебном заочном осуждении и ни одной лазейки для защиты, в том числе для их использования в украинских и европейских судах, этот закон не оставил", - подчеркнул Ю. Луценко.

Также Генеральный прокурор отметил, что действие данного закона завершится с созданием Государственного бюро расследований.

Напомним, что Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича. Законопроектом предусматривается, в частности продлить срок досудебного расследования дел Генеральной прокуратурой.