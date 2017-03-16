Генпрокурор наголосив, що закон про заочне засудження стосуватиметься лише "злодійської еліти"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко спростував чутки, що під закон про заочне засудження тепер “може потрапити простий українець, якого запідозрять у шахрайстві, крадіжці, несплаті податків”, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Ю.Луценко зазначив, що “Генеральна прокуратура України і до сьогоднішнього дня мала можливість за рішенням суду розпочинати заочне досудове слідство щодо осіб, які підпадають під два критерії: перше — переховуються за кордоном від слідства більше 6 місяців, другий критерій — їхні дії мають ознаки злочинів згідно переліку особливо тяжких злочинів”.
Також Генеральний прокурор спростував чутки, що “під цей закон може потрапити простий українець, якого запідозрять у шахрайстві, крадіжці, несплаті податків”.
“По цьому закону можуть бути засуджені лише ті, хто вкрав мільярди, хто вбив людей, хто зрадив державу та вчинив інші особливо тяжкі злочини і не менше 6 місяців переховується за кордоном”, — наголосив Ю.Луценко і додав, що “цей закон направлений на „злодійську еліту“, яка втекла з України”.
Генеральний прокурор зауважив, що якби депутати не проголосували за зазначений законопроект, то понад 800 справ заочного засудження, які знаходяться на стадії досудового слідства ГПУ, були б закриті, а справи, які вже направлені до суду, не були б там розглянуті.
“Відтак справа Януковича, яка у цей вівторок, 14 березня, пішла до суду буде розглядатись в судовому заочному засудженні і жодної лазівки для захисту, в тому числі для їх використання в українських та європейських судах, цей закон не залишив”, — підкреслив Ю.Луценко.
Також Генеральний прокурор зазначив, що дія даного закону завершиться зі створенням Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, що Рада схвалила закон для заочного засудження В.Януковича. Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.