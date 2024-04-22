Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  18736 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  83447 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  88926 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  152357 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222553 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  369641 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175093 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131494 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102404 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103521 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

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18 апреля 2024, 06:06  •  377353 просмотра

Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Генеральный прокурор Андрей Костин и представитель ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подписали Меморандум о взаимопонимании по адаптации уголовного правосудия к наилучшим интересам детей и противодействию домашнему насилию.

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Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

26-летний военнослужащий, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, взят под стражу без права внесения залога.

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Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

36-летний водитель BMW был обвинен в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели 40-летней женщины и травмированию 33-летнего мужчины на Большой кольцевой дороге в Киеве.

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Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, совершил по меньшей мере 4 выстрела в правоохранителя.

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Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

Шансы кадыров победить тяжелую болезнь минимальны, в кремле уже готовят для него замену.

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У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.

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Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия обстреляла инфраструктурный объект в Харькове, в городе слышали взрывы.

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Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, производство оружия в Украине и планы по защите гражданской инфраструктуры от возможных российских атак.

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Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в понедельник, хотя и остались выше 86 долларов за баррель, поскольку трейдеры переориентировались на инфляционные опасения, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, что не повлияло на фактические поставки нефти.

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Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

В Харькове очень громко: раздаются взрывы

В Харькове прогремели взрывы, мэр и полиция подтвердили факт взрывов и призвали жителей города укрыться в укрытиях и не делиться информацией, которая может помочь врагу.

Война •   •  16333 просмотра
В Харькове очень громко: раздаются взрывы