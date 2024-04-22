Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Генеральный прокурор Андрей Костин и глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подписанный меморандум создает возможности для адаптации уголовной юстиции к наилучшим интересам детей и противодействия домашнему насилию.

В частности, ОГП совместно с экспертной командой ЮНИСЕФ создает фундамент для формирования дружественной к детям юстиции и формирования потерпевших ориентированных подходов в процессах привлечения к ответственности обидчиков по фактам домашнего насилия.

Защита детей, учет их интересов и потребностей в уголовном процессе является абсолютным приоритетом для Офиса генерального прокурора. ЮНИСЕФ является нашим ключевым партнером в защите прав детей и противодействии домашнему насилию, - заявил Костин.

Он отметил, что ЮНИСЕФ оказал помощь в открытии 11 специализированных центров по модели Барнахус и организации специализированного обучения для представителей ювенальной юстиции. Также объединяются усилия для предотвращения преступности среди несовершеннолетних.

Генпрокурор подчеркнул, что важной сферой сотрудничества является обеспечение ответственности за преступления против детей, которые совершает россия в Украине.

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