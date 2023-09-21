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Генпрокурор Андрей Костин на полях Генассамблеи ООН обсудил механизмы возвращения украинских детей

Киев • УНН

 • 156295 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Ведущие мировые эксперты, среди них Генпрокурор Андрей Костин, собрались на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, чтобы обсудить механизмы возвращения украинских детей, принудительно депортированных россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора.

Цитата

“Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине четко отметила, что перемещение украинских детей нельзя объяснить заботой о здоровье или безопасности. Комиссия обращает внимание на то, что это происходит без согласия их родителей или других опекунов, как того требует закон”, - отметил Андрей Костин.

Такое он отметил, что Украина считает такие действия нарушением Конвенции ООН о правах ребенка, а также Четвертой Женевской конвенции 1949 года и Дополнительного протокола I к ней. “Они также могут быть приравнены к преступлению геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая прямо запрещает принудительную передачу детей из одной группы в другую, - добавил Генеральный прокурор.

Детали

Костин отметил, что депортация десятков тысяч украинских детей является преднамеренной стратегией российского режима, за которую его руководители должны понести ответственность. Реакция международного сообщества, в частности, выданные МУС ордера на арест путина и львовской-беловой, свидетельствует о том, что мир не допустит безнаказанности за эти тяжкие преступления.

“Мы работаем над разработкой международного механизма, который позволит остановить депортации, признать все решения об усыновлении или изменении гражданства неправомерными и гарантировать возвращение всех украинских детей”, - резюмировал он.

Дополнение

Организаторами мероприятия "Депортированные украинские дети: Путь домой и к справедливости" выступили постоянные представительства Германии и Канады при ООН и Фонд "Открытое общество".

Напомним

Украинская делегация во главе с уполномоченным ВР Украины по правам человека Дмитрием Лубинец, находясь с рабочим визитом в Гааге, обсудила вопросы нарушения прав военнопленных, гражданских заложников, а также незаконную депортацию и перемещение украинских детей

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