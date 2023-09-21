Генпрокурор Андрій Костін на полях Генасамблеї ООН обговорив механізми повернення українських дітей

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“Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні чітко зазначила, що переміщення українських дітей не можна пояснити турботою про здоров'я чи безпеку. Комісія звертає увагу на те, що це відбувається без згоди їхніх батьків або інших опікунів, як того вимагає закон”, - зауважив Андрій Костін.

Такоє він зазначив, що Україна вважає такі дії порушенням Конвенції ООН про права дитини, а також Четвертої Женевської конвенції 1949 року та Додаткового протоколу I до неї. “Вони також можуть бути прирівняні до злочину геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка прямо забороняє примусову передачу дітей з однієї групи до іншої, - додав Генеральний прокурор.

Деталі

Костін наголосив, що депортація десятків тисяч українських дітей є навмисною стратегією російського режиму, за який його керманичі повинні понести відповідальність. Реакція міжнародної спільноти, зокрема, видані МКС ордери на арешт путіна та львової-бєлової, свідчить про те, що світ не допустить безкарності за ці тяжкі злочини.

“Ми працюємо над розробкою міжнародного механізму, який дозволить зупинити депортації, визнати всі рішення про усиновлення чи зміну громадянства неправомірними та гарантувати повернення всіх українських дітей”, - резюмував він.

Доповнення

Організаторами заходу "Депортовані українські діти: Шлях додому та до справедливості" виступили постійні представництва Німеччини й Канади при ООН та Фундація "Відкрите суспільство".

Нагадаємо

Українська делегація на чолі з уповноваженим ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, перебуваючи з робочим візитом у Гаазі, обговорила питання порушення прав військовополонених, цивільних заручників, а також незаконну депортацію та переміщення українських дітей